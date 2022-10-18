سياسي كردي:حقول نفط الموصل “ملك صرف” إلى أبن البارزاني” منصور”

سياسي كردي:حقول نفط الموصل “ملك صرف” إلى أبن البارزاني” منصور”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب السابق غالب محمد علي، الثلاثاء، عن سيطرة ابن مسعود بارزاني على حقول نفطية في محافظة نينوى، لافتا الى ان النفط المسروق من هذه الحقول يتم بيعه لمصافي غير رسمية وتذهب عائداته الى العائلة البارزانية.وقال علي في حديث صحفي، ان “شركة نفط الشمال تضم شركتا نفط كركوك ونينوى والحقول المرتبطة بالموصل هي عين زالة ومجموعة حقول اخرى، وقبل عام من الان كان بيد العائلة البارزانية حيث تقوم بسرقة 5-6 الاف برميل يوميا”.واضاف ان “حقل صفين القريب من الموصل يقع تحت سيطرة منصور مسعود بارزاني ويحصل منه يوميا على 6 الاف برميل من النفط يوميا، وهذه الايرادات لاتذهب الى بغداد او اربيل بل تحصل عليها العائلة البارزانية بشكل خاص”.وبين علي ان “النفط المسروق من الحقول المذكورة يتم بيعها عبر مصافي غير رسمية في اربيل والموصل، ويبلغ عددها اكثر من 200 مصفى غير قانوني، حيث تبيع المشتقات وتذهب عائداتها الى عائلة البارزاني”. 

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