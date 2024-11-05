سياسي كردي:حكومة الإقليم ستتشكل بتدخلات إقليمية ودولية

سياسي كردي:حكومة الإقليم ستتشكل بتدخلات إقليمية ودولية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر السياسي الكردي لقمان حسين، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، من تداعيات تأخر تشكيل حكومة إقليم كردستان، مبيناً أنها ستدفع جهات إقليمية ودولية للتدخل.وقال حسين في حديث صحفي، إن “الأمر الوحيد الذي يعيق تشكيل حكومة إقليم كردستان هو الخلاف على المناصب وخاصة منصب رئاسة الإقليم”، مشيراً الى أن “الخلاف يكمن في مطالبة الاتحاد الوطني بمنصب رئاسة الإقليم، والحزب الديمقراطي الكردستاني يتمسك بهذا المنصب”.وأضاف أنه “في حال استمر هذا الخلاف سنرى تدخلات إقليمية وحتى دولية في ملف تشكيل الحكومة داخل الإقليم”.وكشف حسين عن “وجود تحركات للسفيرة الأمريكية ولقاءها بالقيادات وزعامات الأحزاب الكردية، وهي مقدمة لتدخلات دولية وإقليمه، لأنه من الواضح ان عملية تشكيل الحكومة ستطول”.

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