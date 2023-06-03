سياسي كردي:حكومة البارزاني أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تمديد عمل البرلمان

سياسي كردي:حكومة البارزاني أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تمديد عمل البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم السبت، أن حكومة إقليم كردستان أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد القرار الاخير للمحكمة الاتحادية.وقال عبد الكريم في حديث صحفي، إنه “ووفقا لقرار المحكمة الاتحادية فأن حكومة الإقليم أصبحت حكومة تصريف أعمال ولايمكنها اتخاذ قرارات مصيرية وتختصر على تمشية الحال لحين إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة”.وأضاف أنه “وفقا لقرار المحكمة الاتحادية فلا يجوز تأخير إجراء الانتخابات، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، هي الجهة التي تشرف على عملية الاقتراع وقبل نهاية العام”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت خلال الجلسة التي عقدتها الثلاثاء الماضي، الحكم بــ “عدم دستورية” قانون استمرار دورة الخامسة لبرلمان كردستان رقم 12 سنة 2022 الصادر عن برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم 11 في (9 تشرين الأول 2022)، واعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان “منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها”. كما اعتبرت المحكمة كل ما صدر عن برلمان كردستان بعد تلك المدة القانونية “باطلة” من الناحية الدستورية.يذكر انه وفي 9 تشرين الأول 2022 وافق برلمان اقليم كردستان بأغلبية الأصوات على تمديد الدورة البرلمانية الحالية حتى نهاية عام 2023، في حين انهى البرلمان الكردستاني عمره القانوني بتاريخ 6 تشرين الثاني 2022.

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