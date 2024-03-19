سياسي كردي:حكومة البارزاني جعلت حياة الأكراد في بؤس مستمر

سياسي كردي:حكومة البارزاني جعلت حياة الأكراد في بؤس مستمر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال السياسي الكردي المعارض سردار مصطفى، اليوم الثلاثاء (19 آذار 2024)، إن أحزاب السلطة أعادت الحياة البدائية إلى مدن الإقليم.وذكر مصطفى في حديث صحفي، أن “أحزاب السلطة الحاكمة أعادت الحياة البدائية للإقليم، وجعلته يفكر بالماء والكهرباء وتشغيل المولد، وهذه أشياء بسيطة تجاوزها العالم”.وأضاف، أنه “من غير المعقول أن يقضي أهالي كردستان ليلتهم بالظلام الدامس، نتيجة قرار تشغيل المولدات من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الواحدة ليلا، وإعطاء الماء للمواطن مرة كل 3 أم 4 أيام”.واستدرك بالقول: “نحن في سنة 2024 ومازال المواطن يفكر بالكهرباء والماء”.وفي وقت سابق، أعلنت جمعية المولدات الأهلية في السليمانية، عن توفير الكهرباء عبر المولدات الأهلية من الساعة 1:00 ظهراً وحتى 5:00 صباحاً خلال شهر رمضان، فيما تتكفل الكهرباء الوطنية بسد الحاجة خلال الساعات المتبقية.

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