سياسي كردي:حكومة البارزاني لا تحترم الحكومة الاتحادية هي تشترط والسوداني ينفذ

سياسي كردي:حكومة البارزاني لا تحترم الحكومة الاتحادية هي تشترط والسوداني ينفذ
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب السابق غالب محمد، الاحد، أن الخلاف بشان نفط إقليم كردستان في قانون الموازنة مازال قائما، مشيرا الى ان قضية ارسال الموازنة للبرلمان مرتبط بالاتفاق بين المركز والاقليم . وقال محمد في تصريح صحفي، إن “حكومة الإقليم مازالت لم تمتثل لقرار المحكمة الاتحادية بشان تسليم نفط الإقليم الى شركة سومو”، مبينا ان “نقاشات وفد الإقليم مع الحكومة لم تسفر عن التوصل الى أي اتفاق”. وأضاف ان “محاولات تجري من اجل الوصول الى اتفاق على صيغة لا تتعرض الى أي طعن لدى المحكمة الاتحادية في حال إقرار الموازنة مستندة الى قرار المحكمة الاتحادية الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية”. وأكد النائب السابق أن إقليم كردستان تعهد بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل مع 50% من ايرادات المنافذ والضرائب والرسوم  للحكومة المركزية مقابل حصوله على رواتب البشمركة والموظفين ولكن حكومة البارزاني لم تلتزم بكل التعهدات مع الحكومة الاتحادية بل هي التي تشترط على الحكومات الاتحادية اخرها حكومة السوداني الاطارية التي تخنع لها مقابل كرسي الحكم على حساب العراق واهله. .

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