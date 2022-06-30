سياسي كردي:حكومة بارزاني وبرلمانه يمثل تحدي كبير لحكومة وبرلمان المركز

سياسي كردي:حكومة بارزاني وبرلمانه يمثل تحدي كبير لحكومة وبرلمان المركز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة المستقبل الكردية سركوت شمس الدين، الخميس، أن تصويت برلمان إقليم كردستان على قانون النفط والغاز يمثل تحديا جديدا للمحكمة الاتحادية العليا.وقال شمس الدين في حديث ل صحفي، إنه “كان الأجدر ببرلمان إقليم كردستان أن يكون أكثر إتزانا وعقلانية في التعامل مع القضايا الحساسة ومنها قضية النفط”.وأضاف أن “تصويت البرلمان وتحديدا الكتل الممثلة للأحزاب الحاكمة هو تحدي لقرار المحكمة الاتحادية التي أقرت عدم دستورية تصدير الإقليم لنفطه، وهذا القرار سيبب أزمة كبيرة يدفع ضريبتها المواطن الكردي الذي يعيش أوضاعا اقتصادية صعبة”.وصوت برلمان إقليم كردستان في جلسته التي عقد يوم أمس على قانون النفط والغاز في الإقليم، رغم وجود قرار من المحكمة الاتحادية يمنع الإقليم من تصدير نفطه.

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