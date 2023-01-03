سياسي كردي:دعوات الإصلاح من قبل حكومة البارزاني كذبة كبرى

سياسي كردي:دعوات الإصلاح من قبل حكومة البارزاني كذبة كبرى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هاجم السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الثلاثاء، الفساد السياسي في اقليم كردستان، معتبرا أن الاصلاح الذي تتحدث عنه حكومة الإقليم هو مجرد خدعة للرأي العام.وقال الشيخ في حديث صحفي، إن “الإصلاح هو مجرد خدعة للرأي العام للتغطية على حجم الفساد الذي يمكن وصفه والذي وصل لمستويات قياسية كبيرة”.وأضاف أن “الفساد موجود في الإقليم لايمكن وصفه، وفي جميع المؤسسات، وأرقام الموظفيين الفضائيين خيالية”، موضحا أن “الفساد محمي سياسيا من قبل أحزاب السلطة الحاكمة”.وتبادل نواب من الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان العراق (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) اتهامات بالاستحواذ على الإيرادات العامة في ظل استمرار العجز الحكومي عن تأمين مرتبات القطاع العام، فيما تكشف البيانات المتبادلة عن خلافات متجذرة بعد عقد ونصف العقد من التوصل إلى الاتفاق على إنهاء نظام حكم الإدارتين.

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