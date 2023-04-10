سياسي كردي:رئيس المخابرات التركي من يتحكم بقرار أربيل ودهوك
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد السياسي الكردي غالب محمد، اليوم الاثنين، قيام تركيا بتنصيب رئيس مخابراتها هاكان فيدان حاكما عسكريا فعليا لإدارة ملف كردستان والقوى السنية، مبينا ان مسؤول المخابرات التركية هو من يتحكم بقرارات اربيل ودهوك وبالقوى السنية في البرلمان العراقي.وقال محمد في حوار متلفز ، إن ” رئيس جهاز الاستخبارات التركي، هاكان فيدان هو من يحكم أربيل ودهوك وليس مسعود بارزاني كما يشاع”.وأضاف، ان “رئيس جهاز الاستخبارات التركي يتحرك بحرية في محافظتي دهوك واربيل وبعض المناطق في محافظة السليمانية ويعتبر الحاكم العسكري هناك”.وأشار السياسي الكردي الى، ان “المسؤول التركي هو من يتحكم بقرار بعض القوى السنية في البرلمان العراقي”.