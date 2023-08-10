سياسي كردي:زيارات وفود حكومة البارزاني إلى بغداد بلا نتائج

سياسي كردي:زيارات وفود حكومة البارزاني إلى بغداد بلا نتائج
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الخميس (10 آب 2023) على استقبال الحكومة الاتحادية لوفد من حكومة اقليم كردستان في بغداد، فيما اكد “مجاملة لا أكثر”.وتشهد العاصمة بين الحين والاخر زيارات متكررة من وفود تمثل حكومة كردستان من أجل لقاء الرئاسات الثلاث، ومسؤولين وقيادات سياسية في بغداد، وتندرج ضمن المباحثات المستمرة لحل الملفات الخلافية بين المركز والاقليم. وقال الشيخ في حديث صحفي: إن استقبال الوفود الكردية “مجاملة” من الأحزاب والحكومة العراقية للقيادات الكردية كون تلك الزيارات “لم تفض إلى حلول حتى الآن”.وأشار الى، أنه “على الرغم من الزيارات العديدة للعشرات من الوفود الكردية وبشكل أسبوعي إلى بغداد، إلى أنها لم تمضِ إلى حلول وماتزال المشاكل قائمة”.واوضح السياسي الكردي أن “هذا كله بسبب عدم التزام حكومة الإقليم بالقانون والشروط والاتفاقات التي توقع بين الطرفين”.

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