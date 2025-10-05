سياسي كردي:صراع انتخابي بين حزبي بارزاني وطالباني

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أحبار العراق- أكد الباحث في الشأن الكردي حلمي رسول ، الأحد، وجود مؤشرات واضحة على صراع انتخابي محتمل بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق.وقال رسول في تصريح  صحفي، إن “هذا الصراع قد يشكل عامل ضغط على المشهد السياسي في إقليم كردستان والعراق بشكل عام”، لافتًا إلى أن “التنافس بين الحزبين التقليديين قد يتأثر بعدة عوامل، من بينها التحالفات الجديدة، والوضع الاقتصادي، وآليات توزيع الأصوات في البرلمان العراقي”.وأشار إلى أن “الصراع قد يمتد إلى الشارع الكردي عبر الحملات الإعلامية والدعائية بين الطرفين”، محذرًا من أن “تصاعد التوترات السياسية قد يؤثر على استقرار الإقليم والعلاقات بين الأطراف الكردية”.وشدد رسول على أن “المعركة الانتخابية المقبلة لن تقتصر على المنافسة التقليدية، بل ستشهد أيضًا محاولات لتغيير قواعد اللعبة السياسية بما يضمن تعزيز النفوذ البرلماني لكل طرف”.وأكد أن “مراقبة العملية الانتخابية ومتابعة الخروقات المحتملة ستكون أمرًا حاسمًا للحفاظ على نزاهة الانتخابات وحق الشعب الكردي في اختيار ممثليه بحرية وشفافية”.

