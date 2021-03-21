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سياسي كردي:فساد حكومة مسرور وراء انهيار اتفاق الموازنة
نائب:موازنة2021 موازنة ” الفرهود”
تحالف الحلبوسي:طلب حل البرلمان بالصيغة التي طرحت في البيان دستوري
نائب:عدم وضوح الفقرات المتعلقة بحصة الإقليم وراء تأجيل التصويت على الموازنة
ائتلاف المالكي يشترط بتصويته على الموازنة إلا بعد عودة سعر صرف الدولار كما كان سابقاً
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سياسي كردي:فساد حكومة مسرور وراء انهيار اتفاق الموازنة
نائب:موازنة2021 موازنة ” الفرهود”
نائب:عدم وضوح الفقرات المتعلقة بحصة الإقليم وراء تأجيل التصويت على الموازنة
ائتلاف المالكي يشترط بتصويته على الموازنة إلا بعد عودة سعر صرف الدولار كما كان سابقاً
حزب طالباني:الخلافات بين القوى الشيعية والسنية وراء تعطيل الموازنة!
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نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
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لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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