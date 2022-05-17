سياسي كردي:لن تتشكل الحكومة دون التوافق بين التيار والإطار

سياسي كردي:لن تتشكل الحكومة دون التوافق بين التيار والإطار
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ، الثلاثاء، أنه بدون التوافق بين مختلف القوى السياسية لن يتم تشكيل حكومة جديدة إطلاقا.وقال الشيخ في حديث صحفي: إنه “بعد تجربة جميع المبادرات السياسية وجميع السيناريوهات المختلفة، فأن التوافق بين القوى السياسية وتشكيل حكومة تشارك بها الكتل الكبرى هو الحل”.وأضاف أن “الحديث عن المعارضة الوطنية هو تأخير جديد لعملية الإنسداد السياسي وأصبح واضحا للجميع أنه لايمكن استثناء القوى الرئيسية كالاطار التنسيقي والاتحاد الوطني وباقي القوى المهمة من عملية تشكيل الحكومة الجديدة إطلاقا”.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري أكد في وقت سابق، ان الاطار التنسيقي ليس مسؤولا عن استمرار الانسداد السياسي، لافتا الى ان الطرف الاخر وخطاب الصدر قد زاد وعقد من الازمة الراهنة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *