سياسي كردي: التحالف الثلاثي سيسرق الوفرة المالية عبر قانون الأمن الغذائي

سياسي كردي: التحالف الثلاثي سيسرق الوفرة المالية عبر قانون الأمن الغذائي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السياسي الكردي آرام جباري، الأربعاء، أن قانون الأمن الغذائي يخدم أطراف التحالف الثلاثي فقط وفيه شبهات فساد.وقال جباري في حديث  صحفي، إنه “لا يمكن منح الحكومة المزيد من المليارات وهي حكومة تصريف أعمال، خاصة وأن رئيس الوزراء هو شريك للتحالف الثلاثي”.وأضاف، أن “التحالف الثلاثي يريد استغلال الأوضاع الحالية وأزمة تشكيل الحكومة لتمرير القانون والاستحواذ على الأموال دون وجود رقابة حقيقية أو تبويب حقيقي لصرف الأموال التي سيصوت عليها البرلمان، وهذه سابقة خطيرة، وإذا كان لابد فكان الأجدر تشكيل حكومة وطنية تقر الموازنة”.وترفض قوى سياسية وشعبية قانون الأمن الغذائي وتعده بوابة من بوابات الفساد وسرقة المال العام.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *