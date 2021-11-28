سياسي كردي: الشارع الكردي محتقن ضد حكومة الإقليم

سياسي كردي: الشارع الكردي محتقن ضد حكومة الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف السياسي الكردي بيستون فائق, الاحد، أن الوضع السياسي والأمني في الإقليم مازال محتقنا بسبب فساد حكومة حزبي طالباني وبارزاني وسرقة موارد الإقليم, مؤكدا ان المؤسسات الأمنية في الإقليم تقوم باعتقالات للناشطين والتضيق على الاخرين.وقال فائق في تصريح صحفي، إن “تظاهرات الشعب الكردي في السليمانية والتي تم قمعها من قبل الأجهزة الأمنية لعدم اتساعها لم تقتصر على مطالب الطلبة ولو انها كانت عنوانا للتظاهرات”.وأضاف ان “الوضع الشعبي في الإقليم محتقن تجاه سلطة الإقليم وذلك لفسادها وفشلها في إدارة الموارد المالية وفرضها ضرائب وتحميل المواطنين مبالغ عالية جدا في جباية الماء والكهرباء ناهيك عن ارتفاع أسعار البنزين والمنتجات النفطية”, مرجحا “خروج تظاهرات جديدة في حال استمرار الوضع الاقتصادي السيء”.وكان الاتحاد الإسلامي الكردستاني أكد في وقت سابق، أن حكومة الإقليم فاسدة وأثبتت فشلها في الادارة, معتبرا سكوت الحكومة الاتحادية يؤكد وجود تواطؤ بين الحكومتين بتوزيع الموارد. 

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