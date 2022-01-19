سياسي كردي: المناصب والنفوذ وراء الخلاف بين حزبي بارزاني وطالباني

سياسي كردي: المناصب والنفوذ وراء الخلاف بين حزبي بارزاني وطالباني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد السياسي الكردي المستقل بيستون فائق , الأربعاء , ان الصراع بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والوطني مرهون بالتاثيرات الخارجية للحزبين, مرجحا اتفاق الحزبين على شخصية محددة لكونهما يرتبطان بمصالح مشتركة.وقال بيستون في تصريح صحفي , ان “الحزبيين الرئيسيين الوطني والديمقراطي يعانيان من صراعات داخلية اغلبها شخصية , الا ان كل منهما يطمح بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصته”.وأضاف ان ” قضية حسم منصب رئيس الجمهورية مرهون بتأثيرات خارجية لدول إقليمية ودولية معروفة”, مرجحا انه “نهاية المطاف سيحصل الديمقراطي على المنصب مقابل رضا من قبل الوطني بسبب ما ارتباط مصالحهما المشتركة في تقاسم السلطة والهيمنة على المناصب في الإقليم والدولة الاتحادية ” .

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