سياسي كردي لحزب بارزاني الحاكم:كفى سرقة وخرقا للدستور والقانون

سياسي كردي لحزب بارزاني الحاكم:كفى سرقة وخرقا للدستور والقانون
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم السبت، الأحزاب الكردية الحاكمة في إقليم كردستان إلى “الكف عن السرقة والفساد وعدم التجاوز على المحكمة الاتحادية”.وقال عبد الكريم  في حديث صحفي، إن “إقليم كردستان يشهد خروقات وتجاوز على القانون والدستور والديمقراطية، فضلاً عن وجود مساعي للتفرد بالسلطة وسن القوانين التي تخدم مصالح أحزاب السلطة فقط”.وأضاف أن “التجاوز على المحكمة الاتحادية مرفوض، وبدلا من ذلك يجب احترام القرارات والعمل على تسليم الإيرادات للحكومة العراقية بدل الاستمرار بالسرقة والفساد”.وقررت المحكمة الاتحادية في وقت سابق، إلغاء جميع قرارات مجلس الوزراء لحكومة مصطفى الكاظمي السابقة، ومنع صرف المستحقات المالية الى حكومة إقليم كردستان، إلاّ بعد تسليم الواردات النفطية الى حكومة المركز، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل كردستان.

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