سياسي كردي يدعو السوداني إلى فتح تحقيق دولي بشأن استخدام تركيا الأسلحة الكيمياوية

سياسي كردي يدعو السوداني إلى فتح تحقيق دولي بشأن استخدام تركيا الأسلحة الكيمياوية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا السياسي الكردي بيستون فائق، الثلاثاء، الحكومة الى فتح تحقيق فوري وعاجل بشان استخدام القوات التركية الأسلحة الكيماوية داخل الأراضي العراقة، مشيرا الى ان دعوة نعوم تشومسكي الى تحقيق دولي يجب ان لا تمر مرور الكرام.وقال فائق في تصريح صحفي، إن “الانتهاكات التركية داخل الأراضي العراقية تحولت الى قوات احتلال من خلال توغلها في عمق الأراضي العراقية بمئات من الكليومترات وانشأت قواعد عسكرية لا تحتاج الى تحقيق للتأكد منها”. وأضاف ان “المعلومات بشان استخدم القوات التركية للأسلحة الكيماوية امر خطير ويتوجب اجراء تحقيق محلي ودولي لاثبات الحقيقة”، مبينا ان “دعوة نعوم  تشومسكي الى تحقيق دولي يجب ان لا تمر مرورالكرام”. وكان المفكر العالمي نعوم تشومسكي دعا في مقابلة صحفية ترجمتها /المعلومة/، إلى اجراء تحقيق دولي باستخدام تركيا اسلحة كيمياوية خلال عملياتها العسكرية في اقليم كردستان العراق.

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