سياسي كردي يطالب بغداد بالسيطرة على مطارات الإقليم

سياسي كردي يطالب بغداد بالسيطرة على مطارات الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة المستقبل الكردية سركوت شمس الدين، الاثنين، بالسيطرة على مطارات إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية.وقال شمس الدين في حديث صحفي، إن “مايجري في تلك المطارات هي مخالفات قانونية، وعدم الالتزام بتعليمات والإجراءات المفروضة من قبل سلطة الطيران المدني”.وأضاف أن “بغداد ملزمة قانونيا بمنع إدخال أي شخص عليه مذكرات إلقاء قبض، ولكن الإقليم لايلتزم بتلك التعليمات، كما أن المطارات هي عبارة عن بؤرة لتهريب وإدخال المواد الممنوعة”.ويتهم نواب وشخصيات سياسية مطارات إقليم كردستان وتحديدا مطار أربيل بأنها بوابة من بوابات الفساد الكبرى، ويتم من خلالها إدخال المواد الممنوعة.

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