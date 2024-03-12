سياسي كردي يطالب مفوضية الانتخابات بمنع التزوير في انتخابات الإقليم

سياسي كردي يطالب مفوضية الانتخابات بمنع التزوير في انتخابات الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب السياسي الكردي المستقل حكيم عبد الكريم، اليوم الثلاثاء (12 اذار 2024)، مفوضية الانتخابات بتطبيق ثلاثة أمور قبل إجراء انتخابات برلمان كردستان.وقال عبد الكريم في حديث  صحفي، إنه “بهدف ضمان أكبر قدر من نزاهة الانتخابات، فأنه يجب تطبيق ثلاثة أمور، أولها استبدال مدراء مكاتب المفوضية في محافظات إقليم كردستان”.وأضاف أن “الأمر الآخر يتمثل بإجراء مراجعة دقيقة وشاملة لسجلات الناخبين ومطابقتها مع سجلات الناخب في انتخابات البرلمان الاتحادي ومع المستمسكات الرسمية”.وأشار إلى أن “الأمر الأخير يتمثل في السماح لأكبر عدد من المنظمات المحلية والدولية والأمم المتحدة ووسائل الإعلام لمراقبة الانتخابات، وهذه الأمور أن حصلت فستحد بنسبة كبيرة من التزوير”.ومن المؤمل ان تشرف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولأول مرة، على انتخابات كردستان والتي ستقام في 10 حزيران المقبل.

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