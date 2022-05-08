سياسي يزيدي:أهالي سنجار يرفضون عودة بيشمركة البارزاني

سياسي يزيدي:أهالي سنجار يرفضون عودة بيشمركة البارزاني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أتهم السياسي الإيزيدي، فهد حامد، اليوم الاحد، الحزب الديمقراطي الكردستاني بمحاولة إثارة الفتنة وتهويل الأحداث في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.وقال حامد في حديث صحفي، إن “الديمقراطي الكردستاني ومن خلال وسائل الإعلام الخاصة به حاول تهويل الأحداث من آجل مصالحه الخاصة، وقد سعى لتوسيع الاقتتال بين الجيش العراقي والفصائل الإيزيدية”.وأضاف أن “مساعي الحزب الديمقراطي هي بهدف إعادة قوات البيشمركة إلى سنجار وتطبيق اتفاق سنجار، وهذا الأمر مرفوض من أهالي سنجار، الذين يعتبرون وجود تلك القوات غير شرعي إطلاقا”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *