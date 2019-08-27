سياهبوش للزوار العراقيين إلى إيران:نرفض الاعتداء عليكم إكراما لتقبيل أحذية زائرينا لكربلاء !

البصرة/شبكة أخبار العراق- تعهد القنصل الايراني العام في البصرة احمد سياهبوش، الثلاثاء، 27 آب، 2019، باتخاذ موقف قوي رداً على حوادث اعتداء طالت عراقيين داخل اراضي بلاده.وقال سياهبوش، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى القنصلية، إن “حكومة بلادة تشعر بان هناك اعداء لم يسمهم لا يرغبوا بالاستقرار بين العراق وايران وان يكون العراق وايران محورا لامن المنطقة واستقرارها”.وبين، ان “حكومته وشعبه لا تقبل باي تجاوز على الزائرين العراقيين الى إيران على الاقل إكراما لتقبيل أحذية زائرينا لكربلاء وتستنكر ما يحدث وتعاقب الاشخاص الذين يقومون به” في اشارة الى الاعتداءات الاخيرة التي حصلت مؤخرا في ضرب امرأتين عراقيتين في مدينة مشهد الايرانية .وفي رده على سؤال حول تكرار الاعتداءات على الزائرين العراقيين الذي يتعرض بعضهم الى سرقة او اعتداء، قال انه “نتيجة لحجم الزائرين الكبير بين الطرفين يحدث هناك حالات سرقة او اعتداء ونحن لا ننكر هذه الحالات وهي تحدث ايضا للزائرين الى الدول الغربية على الرغم من قلة اعداد الزائرين الى تلك الدول قياسا بالجمهورية الاسلامية”.واكد أن “ايران ومواقف الحكومة والقيادة ضد تلك التصرفات الشخصية وتعاقب وتحاسب الافراد والاشخاص الذين يقومون بها”.وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق اعتداء ضابط إيراني على امرأة عراقية، بالضرب المبرح في مطار مشهد الدولي، فيما كشفت الخارجية العراقية، عن متابعتها باهتمام لقضية المواطنة العراقية دون اتخاذ اي إجراء رسمي مقابل صمت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي.