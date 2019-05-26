سيدة اعمال كردية تكشف فساد وزير الموارد الطبيعية في كردستان المحمي من قبل العائلة البارزانية

سيدة اعمال كردية تكشف فساد وزير الموارد الطبيعية في كردستان المحمي من قبل العائلة البارزانية
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشفت سيدة اعمال كردية ،  چراخان رفيق عمر، اليوم الاحد، تعرضها للتقل بسبب محاولة نشرها لجميع اسرار اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية، وعصابته بالوثائق والمستندات.وكتبت عمر على صفحتها في الفيسبوك ، “السید مسعود بارزاني، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان، الشعب المغدور والمظلوم، ارى من واجبي الكشف عن بعض المظالم التي تتعرضون لها طيلة سنوات عبر نهب ثرواتكم فوق وتحت الأرض لصالح عصابات حاكمة عديمة الضمير، انتم تتعرضون لنهب ومظلومية على ايادٍ سوداء”.واضافت “مواطنينا الكرام اريد القول دون شك أن وزير الثروات الطبيعية وعصابته استولوا على مئات الملايين من الدولارات وهربوها الى الخارج في وقت يحتاج سكان المنطقة الى وجبة غذاء لهم ولأطفالهم”.واشارت “جناب الرئيس انتم تعرضتم للغدر مثل باقي الشعب وتم اخفاء العشرات من القضايا المهمة المتعلقة بحياة المواطنين عنك، وأن الناس يتوجهون اليك في النهاية في وقت لست على علاقة بصنع الأزمة المالية، وآن الاوان لانهاء ذلك الظلم وابعاد من تسبب بتلك الأزمة المميتة ليكونوا عبرة”.

ولفتت “الناس يخافون من الحديث عن معاناتهم لأن السلطات تخضع للعصابات، يتعرضون للظلم لكن بسبب سطوة المافيا من كل الأحزاب لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم”.وبينت أنا “مثال حي للمظلومية تم هدر الملايين من الدولارات باسمي في وقت أنا بريئة من كل ما تم باسمي”.واوضحت “وأنني المرأة الوحيدة التي اتهمت بنهب ثروات كردستان في حين ان السراق هم الذين ينهبون قوت الشعب ودفعوا الاقليم الى فخ المديونية؛ مثل اللعبة التي حصلت مع دانا غاز عبر تغريم الحكومة بملياري دولار والكثير من الأمور وصلت لحد خلط الماء بحصة وقود المواطنين وحينما كشفت ذلك وحاولت التصدي لها تم فبركة ملفات ضدي في الدوائر من أجل اتهامي وادانتي”.

واشارت أنا “أتعرض لتهديدات بالقتل لكنني قررت أن أكون صريحة مع المظلومين وعوائل الشهداء وأقول لهم أن ثرواتكم تنهب من قبل وزير الثروات الطبيعية وعصابته”.وذكرت “لذا قررت أن أنشر جميع اسرار اشتي هورامي وعصابته من الان بالوثائق والمستندات والأسماء وأن أنشر جميع ما كنت خائفة على حياتي بسببها، فهناك اناس سينشرون جميع الحقائق في القنوات بعدي كي أثبت أن اشتي هورامي كان نقطة سوداء للعراق وكردستان والمنطقة”.

وقالت “يبدو أن وزير الثروات وعصابته قرروا الاستمرار في ظلهم، لذا ينبغي منعهم وابعدا اياديهم السوداء عن مفاصل الحكم من أجل ان يعيش شعب كردستان سعيداً وان لا يتعرضوا للأزمات مثل الأزمة المصطنعة من قبل العصابات”.واوضحت “في النهاية اكرر عزمي نشر الوثائق للرأي العام لكي يقرر الشعب أن مصيرهم بيد من؟ وكيف يتم التلاعب بحياتهم وبنصف رغيف خبزهم الذي يحصلون عليه بصعوبة بالغة”.واستكملت “كاك نيجيرفان انا متأكدة من اخلاصكم لكردستان وحكومة الاقليم وأنا مطمئنة انك لست على علم بلعبة اشتي هورامي معك ومع الحكومة ومع شعب كردستان وان اشتي هورامي استخدم خبراته في النفط لمصلحته الخاصة ولتدمير العراق وكردستان، واقولها صراحة من يتعرض لي من الجهات والهيئات والمؤسسات فهو شريك في السرقة”.يذكر ان هوارمي هو حارس كنوز العائلة البارزانية كما يكنى في الشارع الكردي وهو من يودع إيرادت النفط في حسابات العائلة في تركيا ودول اخرى . 

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