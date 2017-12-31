سيدني واحتفالات العالم برأس السنة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اصطف الآلاف من المحتفلين بالعام الجديد في منطقة الشواطئ لميناء سيدني، الأحد، من أجل حجز أماكن لمشاهدة عرض الألعاب النارية، احتفالا ببدء العام الجديد. وبدأ الزوار القادمين من خارج المدينة في نصب الخيام وأكياس النوم، اليوم، عند بوابات شبه الجزيرة المحاطة بالسياج والمطلة على الميناء، والتي توفر أفضل منظر مجاني للاستمتاع بمشاهدة احتفالات منتصف الليل بالقرب من دار الأوبرا وجسر الميناء.ومن المتوقع أن يحتشد أكثر من 1.6 مليون شخص في ميناء سيدني، لرؤية عرض الألعاب النارية، الذي يستمر لمدة 15 دقيقة، وسيجري بثه على الهواء مباشرة لكافة أنحاء العالم.كما سيجري تشديد الإجراءات الأمنية ليلة رأس السنة الجديدة، حيث سيتم وضع حافلات وشاحنات لغلق الطرق المؤدية إلى الميناء لمنع وقوع هجمات بالسيارات على الحشود، كما استعدت شرطة فرقة مكافحة الشغب.