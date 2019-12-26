سيرة حياة رئيس مجلس النواب الحالي: محمد الحلبوسي

ـ ولد محمد ريكان حديد ألحلبوسي ألدليمي في 4 كانون الثاني / يناير العام 1981 في محافظة الأنبار.. حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية بالجامعة المستنصرية لعام 2001 / 2002.. والماجستير هندسة بالجامعة المستنصرية لعام 2006.
ـ إنه رجل أعمال وسياسي شاب من الجيل الجديد يبلغ من العمر 37 عاما، وهو عضو في حزب الحل الذي يقوده رجل الأعمال العراقي جمال ألكربولي.. المعروف بتأييده للجماعات المسلحة التكفيرية ولنظام المحاصصة من منطلقات طائفية.
ـ أسس محمد ألحلبوسي بعد تخرجه من الجامعة المستنصرية – الهندسة المدنية.. العام 2002.. شركة تجارية خاصة هي “بيت الحديد المحدود” ونفذ عددا من مشاريع البنية التحتية في الفلوجة بطريقة أثارت جدلاً كبيرا.
نشاطه السياسي بعد 2003:
ـ بعد الاحتلال الأميركي الأنبار.. أصبح ألحلبوسي صديقا لهذه القوات.. التي منحته العديد من المقاولات.. وأطلق عليه البعضُ في المنطقة الغربية لقب “مقاول الأمريكان”.. ودارت حوله شبهات فساد مالي.. ثم أصبح مرشحا لشغل منصب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات “بمثابة وزارة إعلام” العام 2015.. وقد رشحه سليم الجبوري.. لكنه لم يفز بها.
ـ اتهم ألحلبوسي بالفساد العام 2005.. فقد كتب عنه نشاطون في الفضاء التواصلي الكثير منه هذه الفقرة (كانت شركته تسرح وتمرح في الفلوجة.. وتدفع الى تنظيم “القاعدة” حصتها الشهرية من المشاريع التي تستولي عليها بطرقة ملتويه تارة.. أو بالتلويح والتهديد بالمجاهدين والتنظيم تارة أخرى).
ـ وقع الاختيار على ألحلبوسي ليكون ممثلا في المجالس البلدية والمحلية الأنبار.
ـ ثم تقدم الى الواجهة السياسية ضمن صفوف ما يسمى بجيش الفاتحين.
ـ بعدها انتقل الى “الحزب الإسلامي – الفرع العراقي لحركة الإخوان المسلمين”.
ـ ثم الى “ائتلاف متحدون” حيث وجد ضالته هناك ليكون نائبا بمجلس النواب.
ـ سرعان ما تولى ألحلبوسي منصب محافظ الأنبار العام 2017.
ـ اتهم تحالف ألعبادي ألحلبوسي وأخاه بأنهما يحرضان على الطائفية في بيان رسمي بتاريخ 2 مايس- أيار 2018.
ـ شارك في الانتخابات البرلمانية ا2018 وفاز فيها متزعماً تحالف الأنبار هويتنا.
ـ أصبح ألحلبوسي عضوا في “تحالف بغداد” برئاسة جمال ألكربولي.
ـ تحول لاحقا إلى تحالف “المحور الوطني” الذي ضم إلى جانب محمد ألحلبوسي عددا من الساسة العرب السنة.. من بينهم أسامة النجيفي وأحمد الجبوري وخميس الخنجر.
ـ ألحلبوسي كان مرشح كتلة المحور الوطني السنية البرلمانية، التي يتزعهما رجل الأعمال خميس الخنجر لمنصب رئاسة البرلمان.
(المصدر: علاء اللامي. من هو محمد ألحلبوسي رئيس مجلس النواب الجديد؟. الحوار المتمدن- العدد: 6014 – في 10 / 5 / 10 / 2018).
المناصب التي شغلها:
ـ عضو مجلس النواب للدورة الثالثة لعام 2014.
ـ محافظ الأنبار لسنتي 2017 و2018.
ـ قيادي في كتلة “لحل”.. التي يتزعمها رجل الأعمال العراقي جمال ألكربولي.
ـ عضو مجلس النواب لدورته الرابعة لعام 2018.
ـ رئيس تحالف الأنبار (هويتنا).
ـ رئيس مجلس النواب 2018.
تهم فساد:
ـ عرف محمد ريكان ألحلبوسي.. وهو طالب في كلية الهندسة في الجامعة المستنصرية.. وفي اتحاد الطلبة.. شاب بعثي مندفع يميل الى الطلبة أولاد المسؤولين في زمن النظام السابق.. وعندما كان يُسئل.. يقول آني من الفلوجة.. حيث كان يخجل من انه يسكن مدينة الكرمة.
ـ حدثت مشكله لأحد الأساتذة.. وهو الدكتور كمال ألمفرجي.. قام ألحلبوسي بالدفاع عنه.. وكان في الكلية يلقبوه بالحماية الخاصة بالأستاذ “متملق”.
ـ معروف بـ “مقاول الأمريكان”.. وتدور حوله شبهات فساد مالي في زمن الاحتلال.
ـ فقد حصل على عقد من الفيلق الهندسي الأمريكي لتصميم شبكة مجاري لمدينة الفلوجة.
ـ من هنا بدأت قصه صعود الشاب الذي تخرج من الجامعة.. ولم يجد عملاً.. حيث قام الدكتور كمال ألمفرجي بالتأثير على الأمريكان لإحالة عمل الى شركة أسسها ألحلبوسي مع عدد من الأصدقاء.. احدهم ابرز قادة القاعدة في الفلوجة العام ٢٠٠٦ لتسهيل عمل الشركة بعد إعطاء العمولة الخاصة بالتنظيم والبالغة ١٠٪ من قيمة العقد.. بعد أن أخفقت العديد من الشركات لسيطرة مسلحي تنظيم القاعدة في حينها على الفلوجة.
ـ لمع نجم ألحلبوسي في عقد ب٢ مليون دولار الى عدة عقود بعشرات الملايين من الدولارات منحها له الأمريكان.. وبدأ عالم التجارة.. الذي فشل فيه في الإمارات العربية المتحدة.
ـ تعرف بعدها على عائلة ألكربولي.. لتبدأ صفحة جديدة في التحرك على مشاريع المدن الصناعية.. ومشاريع لجنة أعمار الفلوجة.. التي كانت في وزارة الصناعة والمعادن في حقبة الوزير أحمد ألكربولي.
ـ استحوذ على ملايين الدولارات في أعمار أطراف الفلوجة.. عن مشاريع يقال انها وهمية.
ـ الحديث يجري عن شراء مقعده في البرلمان.. ويشير الكثير إن مقر النائب ألحلبوسي.. الواقع في المنطقة الخضراء.. وأهل الفلوجة والكرمة يعرفون انه مكتب للسمسرة.
ـ حيث تجد اتفاقيات تنصيب المدراء وعزلهم.. حتى اجور الدخول الى المنطقة الخضراء حيث تعبر عن واقع حال السياسي.. الذي اخذ أموال مدينته.. وسرق أصواتهم.. وبهذا لخصت حياة الشاب محمد ألحلبوسي “من كمال الى جمال”.. والأيام القادمة بينت انتقاله الى أحضان شخص آخر.. وشق كتلة اتحاد القوى الوطنية لأجل الوصول الى منصب رئاسة هيئة الإعلام والاتصالات.. التي تعتبر حسب وصفه إنها مورد بعد وزارة النفط في الإيرادات.. لكنه فشل في الاستحواذ على هذا المنصب.
(المصدر: ألحلبوسي من كمال الى جمال. صحيفة عراق الكرامة. في 1 شباط / فبراير / 2018).
ـ بداياته السياسية الفاسدة:
ـ تعود بداياته السياسية الى العام 2010.. حيث نجح.. ومن خلال المقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي.. في الحصول على حصة كبرى في ما يسمى مشروع “المبادرة الزراعية.. أو بناء القرى العصرية”.
ـ استولى على مليارات الدولارات من تلك “المشاريع”.. وغالبيتها لم تنفذ.. وأدرجت في خانه المشاريع التي نفذت.. ودمرت في عهد داعش بالموصل.
ـ النائب ألحلبوسي.. ظهر في شاشة التلفزيون اسمه “محمد حديد”.. وكان ألحلبوسي يرأس اللجنة المالية في مجلس النواب.. ويسهم في رسم السياسية المالية في العراق.. لكن لا يعلم الكثيرين.. بأنه لا يميز بين “تذليل العواقب”.. و “تذليل العقبات”.. كما يرددها المقربون منه.
ـ تذكر المصادر الى إن ألحلبوسي..عندما أصبح محافظاً للأنبار.. وضع التسعيرة الشهرية للدرجات الوظيفية الممنوحة لمحافظة الأنبار.. من خلال بورصة فتحها بمكتب جمال ألكربولي رئيس حركة الحل.. التي يبدو إنها تجد الحلول للحصول على الأموال.. وليس سواها.
ـ نجح في الوصول الى رئاسة اللجنة المالية بعد أن دفع هنا وهناك الرشاوى.. لأعضاء اتحاد القوى كون اللجنة من استحقاقهم.
ـ يقول المقربون إن النائبة ماجدة التميمي دخلت بعد انتخابه رئيسا للجنة.. وقالت له: “ماماتي إنت اشكد عمرك.. واشلون راح تفتهم بالشغل”.
ـ ولان ألحلبوسي.. “منشار” يأكل من كل الاتجاهات.. فقد كانت حصته.. كما أشارت قناة الشرقية 800 درجة وظيفية في محافظة الأنبار وبغداد.. حيث قام مساعداه ” شوكت ألجميلي وحامد ألجميلي”.. بفتح مزاد علني لبيع تلك الدرجات الوظيفية.. فكانت أسعاره اقل من بقية النواب.. إذ تشير المصادر الى أن مبلغ التعيين في وزارة التربية بصفة مدرس.. عبر ألحلبوسي كانت أربعة آلاف دولار.. ومبلغ تعيين المعلم لم يتعدى ثلاثة ألاف دولار.
(المصدر: ألحلبوسي.. ألحرامي يحلف الميبوك…!! السفير الإخباري.. في 17 آذار/ مارس /2017).
رئاسته للبرلمان:
خلال جلسة البرلمان لانتخاب رئيسا له للدورة البرلمانية الرابعة.. في 19 أيلول / سبتمبر 2018
وعلى الطريقة العراقية ابتداء من المربع الأول المسمى بالمحاصصة.. وتقاسم الغنائم بطرق غير مشروعة.. سمعنا بها من بعض الفضائيات قبل الانتخابات وخاصة قناة الفضائية الشرقية التي لعبت دورا كبيرا في فضح الإرهاب.. وحركات الدواعش المجرمين.. نفس السيناريو وبنفس الطريقة تمت الانتخابات.. والانسحابات من كتلة الى أخرى.. مع العلم بان النائب تم انتخابه من قبل الجماهير المؤيدة لكتلته التي أعطته أصواتها.. ليصبح عضوا برلمانيا.. وكان الكلام يدور عن تبادل مبالغ فلكية وصلت الى الثلاثون مليون دولار لشراء منصب رئيس البرلمان العراقي..
ـ وسمعنا صوتا مجلجلا في قاعة البرلمان صوتا نسائيا يشتم.. ويصف المتلاعبين بتبادل الأموال بعدم احترامهم لدماء الشهداء ومهزلة الاستهزاء بالوطن تصيح لقد بيع العراق.. هذا الصوت الهادر كان صوت الدكتورة ماجدة التميمي التي لم يسمح لها ضميرها بالسكوت عن هذه المهزلة.
ـ شرحت هذه النائبة بالتفصيل الممل.. كيف يكتب النائب اسم السيد ألحلبوسي.. ويريه الى نائب أخر.. وهو السيد احمد الجبوري أبو مازن.. الذي بدوره يصور ورقة الانتخاب.. وينتظر من النائب رميها في صندوق الانتخاب.
ـ بهذه الطريقة المفضوحة تمت عملية اكبر فساد تاريخي لانتخاب رئيس برلمان.. فماذا سيفعل هذا الرئيس ؟.. وكيف يسترد أمواله؟ الجواب عند القارئ الفطن.. بعد انتشار هذا الفيديو في الفيس بوك.. وبشكل واسع منقطع النظير..
ـ ننتظر إجراءات عادلة من الذين بشروا بالإصلاح.. والعدالة الاجتماعية.. ودولة المؤسسات الحضارية.. بما يتناسب مع حجم الجريمة.. وإجراء تحقيق دقيق لوضع النقاط على الحروف لتكون.. هناك مصداقية من بداية العملية السياسية , المصداقية المفقودة زمن الحكومات السابقة.
ـ تصاعدت حدة الغضب الشعبي والسياسي في العراق.. بعد الحديث عن مزاعم وجود صفقة سياسية أجريت بين ألحلبوسي والنائب أحمد الجبوري.. ضمن تحالف “البناء” بزعامة نوري المالكي.. والقاضي بتنازل الجبوري عن ترشحه لرئاسة البرلمان لصالح ألحلبوسي مقابل مبلغ 15 مليون دولار.
اللطاش:
ـ كان ألحلبوسي.. الذي يتردد عن انه حاصل على البكالوريوس في الهندسة.. وهو من يتعثر في الكلام.. حتى انه لما خاض المعترك السياسي بعد أن حاولت الحل جمع الموالين لها من التجار.. استغنى عن الحديث بلسانه معوضاً ذلك بأغاني هابطة تعبر ذوق مترد..
ـ يقال إن ألحلبوسي سرقً البرنامج الانتخابي للمهندس قاسم الفهداوي.. وبات يعرف في الأنبار باسم “اللطاش”.. وهو اسم حاول أنصار الفهداوي إشاعته.
ـ وليست هذه المرة فحسب يمارس ألحلبوسي اللطش.. فبدأ وكأنه الذراع التي يحاول فيها رئيس كتلته السياسية سرقة مشاريع وزير الكهرباء السياسية والاستثمارية.
ـ النائب الغض.. كما يصفه “مخضرموا” البرلمان والعارفين بمسالكه.. دخل في صراع جديد مع صباح كرحوت “الرئيس السابق لمجلس محافظة الأنبار.. وعضو كتلة الإصلاح” للسيطرة على المشاريع المقدمة من قبل المنظمات الدولية في قضائي.. الفلوجة والكرمة.
ـ أما شركته “بيت الحديد” التي نفذت مشاريع في شبكة المجاري في الفلوجة.. وكانت عنوان نزاع وخلاف بينه وبين المحافظة ومجلسها وخاصة رئيسها السابق صباح كرحوت ألحلبوسي أيضا.. فقد باتت يافطة للإيحاء بان الرجل مقاول سابق.
ـ النائب ألحلبوسي.. وبحسب شكاوى كرحوت لمقربين منه.. قام بالضغط على منظمات دولية.. مستغلاً عضويته في البرلمان لأجل إحالة عقود تقديم الخدمات والتجهيز للشركة التابعة له.. مما دفع بالكثير من المنظمات الى الانسحاب من محافظة الأنبار.
ـ العصر الجديد.. يقول ألحلبوسي إن 50 مليون دولار مجموع مبالغ المساعدات المقدمة من الدول المانحة والنقد الدولي وتنمية الأقاليم.. تستحق صراعاً شرساً.. ابعد خلاله حيتان الأنبار.. وحول قضاء الكرمة الى ضيعة لآل ألكربولي.
ـ بعض من رد الجميل لمحاولات رئيس حركة الحل فرضه رئيسا لهيئة الإعلام والاتصالات.. النفط.. الذي يسيل في السموات العراقية.. قبل أن يصطدم الترشيح بخيارات المالكي رئيساً لهذه الهيئة.
ـ علم ألحلبوسي إن الحل تبويس اللحى.. فعرف طريق القاضي فائق زيدان.. الذي كان له دور كبير في إقصاء المرشحين للانتخابات.. ومن ضحاياه كان جواد ألشهيلي.. والشيخ صباح ألساعدي.. وحيدر الملا.. زيدان وعد النائب بأن يحصل على حكم لوالدهِ في قضية مدنية تتعلق بعقد قيمته أكثر من 300 مليون دولار.
ـ تمر تلك الحكايات على لسان المذيع.. وهو يلوك أفعال محمد حديد العصر الجديد فيما أبصر من خلف زجاج رجل من زمان جميل يقلب صفحات كتابه.. وهو يحن لمحمد حديد زمانه.. ولم يعلم إن صاحبنا ألحلبوسي يقول لمحدثه في حوار تلفزيوني “الله وكيلك لو كان النفط في الأنبار.. ما ننطيكم تنكه نفط.. ونكون أشرس.
ـ يحسب للكربولي انه نجح في إجراء تؤمه بالمشاريع مع النائبة ألا طالباني.. ونجح في الحصول على عدد كبير من بناء المدرس مناصفة مع النائبة الكردية ذات اللسان العذب والمنظر الجميل.
ـ انه يسير على خطى سيده ألكربولي.. لذلك سارع الى إعلان تكتل سياسي جديد.. يمكن أن يدر عليه الأرباح لاحقا.. فيما لو تمكن بالحصول على عدد من المقاعد النيابية على غرار ألكربولي أو فاو المطالبة فاضل الدباس.
ـ وفوق كل ذلك فان ألحلبوسي ذهب بعيداً.. وأعلن بأنه بصدد استجواب رئيس الوزراء على خلفيه فضحه لملف الـ 54 مليار دينار.. التي نقلها الى حساب البرلمان.
ألحلبوسي يعترف:
اعترف ألحلبوسي بعظمة لسانه بان البرلمان اشترى بمليار وثمانمائة مليون دينار كراسي.. استبدل الكراسي التي دمرت عند دخولهم المتظاهرين الى مجلس النواب.. في أشهر اعتراف بحجم الفساد الذي ترفعه اللجنة المالية النيابية.
(المصدر: قناة الشرقية.. برنامج خط أحمر).
ألحلبوسي يدير أربع شركات صيرفة.. ويمارس تهديدات على مصارف حكومية:
ـ كشف مصدر برلماني… في 25 / 2 /2017.. عن امتلاك رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب محمد ريكان ألحلبوسي أربع شركات للصيرفة.
ـ ونجح بحكم كونه رئيسا للجنة المالية.. بان يأخذ حصة من مزاد العملة مكنته من توفير مبالغ خياليه له.. مشيراً إلى أنه يتسلم مبلغ 300 ألف دولار أسبوعيا من البنك المركزي.
وقال المصدر إن “ألحلبوسي يعمل على تحويل مبالغ كبيرة من العملة الصعبة إلى عمان.. وتم في الآونة الأخيرة تحويل مبلغ قدره مليون دولار حوالة من خارج العراق إلى مصرف الرشيد فرع القادسية”.
وأشار المصدر إلى أن “ألحلبوسي يقوم بممارسة الضغط على مدراء مصارف الرافدين والرشيد وتهديدهم بالنقل في حال التعرض لمصالحه الشخصية”.
ـ وأفاد مسؤولين محليين في الكرمة عن قيام النائب محمد ألحلبوسي برفع أوامر إلقاء القبض عن أعضاء المجلس المحلي في المدينة.. مقابل تسليم مفاتيح المدينة لمرشحيه.. لتولي الملف الإداري فيها.
ـ وقيامه بالاستحواذ على المبالغ المخصصة لإعادة أعمار المدينة.. بالاتفاق مع حكومة الأنبار.. واتحاد القوى.. من اجل ضمان للسيد سليم الجبوري لمنصب رئاسة المجلس كونه المخول بملف الفلوجة وأطرافها من قبل جمال ألكربولي.
(المصدر/ الشرق الأوسط .. والحرة الحدث).
نائب.. ألحلبوسي متورط بالفساد:
اتهم النائب باسم خشان محمد ألحلبوسي بتهم فساد عديدة.. ذاكراً إن ألحلبوسي:
ـ قام بصرف رواتب النواب المنتهية عضويتهم.. التي تجاوزت نصف مليار دينار.
ـ إضافة الى 600مليون دينار مصروفة من الدورة السابقة.
ـ إن موظفي مجلس النواب يتقاضون مستحقات تزيد عن أقرانهم في مجلس الوزراء ودوائر الدولة الأخرى.. خلافاً لقرار المحكمة الاتحادية الرقم 140.
ـ إن ألحلبوسي وافق على صرف رواتب أعضاء الجمعية الوطنية وأعضاء الدورة الأولى والثانية.. رغم توصية ديوان الرقابة المالية بإيقاف صرف الأموال لهم ومطالبتهم بإعادة الأموال المصروفة لهم المخالفة للقانون.
ـ القضاء يستدعي ألحلبوسي بقضية مقتل صاحب شركة العراق الحر:
كشف مصدر قضائي في 11 / 11 / 2019.. استقدام محمد ألحلبوسي (محافظ الأنبار السابق).. للتحقيق معه في قضية اختطاف ومقتل “برفي” لورود اسم ألحلبوسي على لسان المتهم باختطاف وقتل صاحب شركة العراق الحر.. التي لها صلة بعقد إعادة وتأهيل شبكة المجاري في محافظة الأنبار.. التي حاولت حركة الحل.. التي ينتمي إليها ألحلبوسي.. الاستحواذ عليها.
صفقة سكائر سومر:
ـ كما أكد النائب باسم خشان.. إن صفقة تمرير سكائر سومر يتحمله رئيس البرلمان محمد ألحلبوسي.. لكونه مسؤول اللجنة المالية السابق في البرلمان.
وقال خشان إن: “مجلس النواب لا يمكن له التدخل مباشرة بفتح هذه الملفات.. لكونه غير مختص بهذه القضايا.. لكن يجب على القضاء العراقي والمحكمة والنزاهة فتح الملف وكشف المتورطين بهذه الصفقة:.
وأضاف ان “الصفقة المذكورة تجاوزت قيمتها ملايين الدولارات”.. مبينا ان “المسؤول عليها هو رئيس البرلمان محمد ألحلبوسي لكونه مرر الصفقة بشكل غير قانوني ويجب ان يحاسبه القضاء”.
مليار دينار تكاليف عملية ولادة زوجة ألحلبوسي:
كلف عملية ولادة زوجة ألحلبوسي في شهر تشرين الثاني 2019 مليار دينار.. عدا نقلها بطائرة خاصة ذهاب وإياب من بغداد الى لندن لإجراء عملية الولادة!!