سيرجيو ريجيلون على اعتاب مغادرة ريال مدريد

سيرجيو ريجيلون على اعتاب مغادرة ريال مدريد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يقترب زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، من الاستغناء عن لاعب آخر من صفوف الميرنجي، على شاكلة مع حدث مع الظهير المغربي أشرف حكيمي.ووفقًا لصحيفة “ماركا”، فإنَّ سيرجيو ريجيلون يقدم أداءً رائعًا مع إشبيلية، لكن ذلك لا يعني عودته للريال بالموسم المقبل، عقب انتهاء إعارته.وأشارت إلى أن ريجيلون مثل أشرف حكيمي الذي انتقل إلى إنتر، يريد أن يلعب ويشعر بأهميته في ريال مدريد.وأوضحت أن وضع ريجيلون لا يزال على المحك بالريال، لا سيما وأنَّ استمرار فيرلاند ميندي، ومارسيلو خلال الموسم المقبل، يجعل عودة اللاعب الشاب، أشبه بالوهم.وقالت الصحيفة إن قادة ريال مدريد واضحون بشأن تخفيف الفجوة الاقتصادية في النادي المقدرة بـ 180 مليون يورو، مما يجعل الملكي لا يمانع بيع ريجيلون.وذكرت “ماركا” أن أفضل لحظات ريجيلون في ريال مدريد، كانت مع المدرب سانتياجو سولاري، لكن عندما عاد زيدان، طلب ضم ميندي، مما أغلق الأبواب أمام اللاعب الشاب.

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