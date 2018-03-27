سيليمان:مفوضية الانتخابات طلبت الدعم الأمريكي

سيليمان:مفوضية الانتخابات طلبت الدعم الأمريكي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن السفير الاميركي في العراق دوغلاس سيليمان، الثلاثاء، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلبت دعم الولايات المتحدة الأميركية في الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في ايار المقبل، في وقت تتزايد فيه المخاوف من “تدخلات أميركية” محتملة في الانتخابات.وقال سيليمان في تصريحات  صحافية له اليوم، إن “مفوضية الانتخابات طلبت منا دعما للانتخابات النيابية”، مبينا أنه “من غير الواضح لغاية الان كيفية وحجم الدعم الذي ستقدمه واشنطن للمفوضية”.وأضاف سيليمان، أن “التحالف الدولي ابلغنا بأن القوات العراقية لديها خطة جيدة لحماية الانتخابات. وبشأن الانباء التي تتحدث عن وجود مخاوف من تدخلات أميركية أو دولية لتزوير نتائج الانتخابات ودعم اطراف على حساب اخرى، قال السفير الأميركي إن بلاده “ستدعم حكومة معتدلة غير طائفية تخدم جميع مكونات الشعب العراقي”، على حد قوله.وكانت عضو تحالف “الفتح” النائبة نهلة الهبابي حذرت في تصريح سابق، من مخططات خارجية “مدفوعة الثمن” لتأجيج الشارع لتغيير نتائج الانتخابات لصالح كتل سياسية, مشيرة إلى أن تلك المخططات ستستغل السخط الشعبي من عدم محاربة الفساد وسوء الخدمات.

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