سيليمان: استفتاء بارزاني عام 2017 كانت فكرة “سيئة”

سيليمان: استفتاء بارزاني عام 2017 كانت فكرة “سيئة”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السفير الامريكي السابق في العراق دوغلاس سليمان، الأربعاء، أن الاستفتاء الكردي الذي اجري في ايلول 2017 كان إجراءً غير حكيم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها نصحوا الكرد كثيرا بشأن العدول عنه.وقال سليمان في حوار مع موقع “لوفير بودغاست” الامريكي ، إن “الاستفتاء الذي حدث في كردستان اعتقد انه كان اجراء غير حكيم من قبل حكومة اقليم كردستان ، ليس لان القيام بالاستفتاء بالضرورة كان فكرة سيئة بل لأن الاستفتاء كان يتضمن مناطقا متنازع عليها بين حكومة الاقليم والمركز في بغداد جعل الامر يبدو للكثير من العراقيين العرب ان الكرد يحاولون الاستيلاء على جزء من الاراضي العراقية وهو ما تسبب بالكثير من التوتر”.وأضاف سليمان، انه “نصحنا الكرد بالتعاون مع بريطانيا والامم المتحدة ومع العديد من حلفائنا بان ذلك فكرة سيئة وربما لن تساعد على استقلال الكرد ، لكن حكومة الاقليم اصرت على الاستمرار بالاستفتاء على الرغم من القلق العالمي بشأنه”.ولفت السفير الأميركي السابق إلى أن “ادارة ترامب في علاقاتها مع العراق تحاول الحصول استثمار افضل للمصالح الامريكية”، مؤكدا أنه “لم يكن بامكاني معرفة ذلك بالضبط وكيفية ذلك من خلال السياسة القادمة مع ادارة ترامب لكنني ادركت ان الرئيس يحاول الالتزام بالاستمرار بالمشاركة السياسية في العراق”. 

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