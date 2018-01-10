سيليمان يرفض الإفصاح عن عديد القوات الأمريكية في العراق

بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفض السفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان، الأربعاء، الافصاح عن اعداد القوات الأميركية في العراق، مشيرا إلى أنهم لا يملك إحصائية عن اعدادهم، فيما أكد انهم يتواجدون بموافقة الحكومة الاتحادية.وقال سيليمان في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام اليوم، إن “اعداد القوات الأميركية انخفض بشكل كبير”، رافضا في نفس الوقت الافصاح عن اعدادهم وأماكن انتشارهم.وأضاف سيليمان، أنه “لا املك احصائية عن الإعداد الموجود حاليا الا ان وجود هؤلاء مقتصر على الاستشارة الامنية ولم يكن لهم اي دور قتالي”، مؤكدا أن الوجود الامريكي في محافظة الأنبار وغيرها يتم بالتنسيق التام مع الحكومة العراقية.وكان مصدر في حشد الأنبار افاد، بأن قاعدة عين الأسد الجوية شهدت خلال اليومين الماضيين حركة هبوط وإقلاع كثيفة للطائرات في مطار القاعدة.فيما كشفت صحيفة “نايت تمبلر انترناشيونال” البريطانية في تقرير لها امس الثلاثاء، عن قيام بريطانيا بإرسال قوات إلى العراق لحماية القوات الأميركية المتواجدة في قاعدة عين الأسد غربي الأنبار.يأتي ذلك في وقت كشف فيه مصدر أمني في محافظة الأنبار عن ارتفاع اعداد القوات الأميركية داخل قاعدة عين الاسد الجوية غربي المحافظة إلى اكثر من 13 الف عسكري بصفة مستشارين وضباط وجنود.