سيليمان: 9 مليارات دولار قيمة الاستثمارات الأمريكية في العراق

سيليمان: 9 مليارات دولار قيمة الاستثمارات الأمريكية في العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف السفير الامريكي في العراق دوغلاس سيليمان، اليوم الاثنين، اعلان غرفة التجارة الامريكية عن نيتها الاستثمار في العراق بأنه “أكبر حدث تاريخي لعام 2018″، فيما ذكر ان الشركات الامريكية تستثمر في العراق نحو تسعة مليارات دولار.وقال سيليمان في مؤتمر صحفي عقدته غرفة التجارة الامريكية في العاصمة بغداد اليوم، ان “غرفة التجارة الامريكية تفتتح اكبر حدث تاريخي لعام 2018 في العراق، وهي تقوم لأول مرة بالإعلان عن انها تنوي الاستثمار بهذا العدد الكبير من المشاريع”.واشار الى ان “امريكا تنظر الى فرص كثيرة في العراق ويمكن وضع الضوابط وتوفير فرص عمل للعراقيين لاستدامة ونمو الاعمار في العراق والتنوع في جميع المجالات”.وبين سيليمان ان “الشركات الامريكية المشاركة في المؤتمر تخطط لاستثمار بنحو تسعة مليارات دولار ويمكنها توفير فرص كبيرة للعراق”.وذكر ان “هناك العديد من المشاريع الاستثمارية في قطاعات النفط والغاز والصحة وتوفير الاجهزة الطبية غير المتوفرة في العراق”.ولفت الى ان “التجارة مع العراق لا تقتصر فقط على الجانب العسكري، بل ان حجم التبادل التجاري بين امريكا والعراق بلغ 15 مليار دولار”.واكد سيليمان على ان “الحكومة العراقية الجديدة تحتاج الى تخفيف الضوابط والقيود على الشركات الاستثمارية لانها يمكنها ان تمتص البطالة”.واضاف “الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ناقشت مذكرة تفاهم مع الجانب الامريكي لاستيراد الرز الامريكي، ونتطلع الى توقيع الاتفاقية خلال الايام المقبلة”.

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