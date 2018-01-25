سيليمان:400 شركة عالمية ستشارك في مؤتمر المانحين لاعمار العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن وزير التخطيط وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي ان الحكومة العراقية أكملت استعداداتها لمؤتمر المانحين في الكويت، مبينا انه سيتم عرض الوثيقة الوطنية لإعادة اعمار المناطق المحررة في المؤتمر، وفيما كشف سفير واشنطن لدى بغداد دوغلاس سيليمان عن مشاركة 400 شركة عالمية في المؤتمر ورغبة 100 شركة أمريكية للدخول والاستثمار في العراق .جاء ذلك خلال اجتماع لبحث الاستعدادات لعقد مؤتمر الكويت لاعمار العراق جمع السفير الأمريكي دوغلاس سيليمان ووزير التخطيط د. سلمان الجميلي الذي اكد ان الحكومة العراقية اكملت استعدداداتها لعقد المؤتمر اذ سيتم عرض الوثيقة الوطنية لإعادة اعمار المناطق المحررة.واوضح بيان صادر عن وزارة التخطيط : ان الجميلي اكد للسفير سيليمان ان “الحكومة العراقية اكملت استعدداداتها لعقد المؤتمر اذ سيتم عرض الوثيقة الوطنية لإعادة اعمار المناطق المحررة بالاضافة إلى تقرير شامل بحجم وتقييم الاضرار التي لحقت بتلك المناطق بالإضافة إلى ملف يمثل الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق”، مشيرا إلى ان “مرحلة اعادة الاعمار ستعتمد بنحو كبير على الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية”.
ودعا الدول الصديقة ومنها الولايات المتحدة الامريكية إلى تقديم الدعم للعراق في عمليات اعادة الاعمار بمستوى الدعم الذي قدمته خلال مرحلة الحرب ضد داعش وتحرير الأرض، مؤكدا ان “الوضع الامني في عموم العراق الان في وضع افضل ولكننا بحاجة إلى امن مستدام في الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية من اجل اعادة بناء المجتمع بنحو سليم وتوفير متطلبات الحياة الكريمة واستيعاب الشباب من خلال توفير فرص العمل المناسبة لهم”.واضاف الجميلي ان “الوزارة حددت القطاعات واولويات المشاريع للمرحلة المقبلة ورسمنا خارطة واضحة المعالم للاستثمار الذي يمكن ان يلبي حاجات التنمية والمجتمع” ، لافتا إلى “وجود رغبة كبيرة لدى الكثير من الشركات العالمية للدخول والاستثمار في العراق على وفق اساليب جديدة ومتطورة بعيدا عن الاساليب التقليدية وسيكون الاستثمار في جميع المجالات ومنها السكك الحديد والطرق والمدارس والمستشفيات والفوسفات والرمل الزجاجي والكبريت والغاز وفقا للشروط التفضيلية التي من شأنها تشجيع المستثمرين واستقطاب الشركات الاستثمارية الرصينة”.من جانبه اكد السفير الامريكي دوغلاس سليمان ان “بلاده ستكون داعمة بقوة لمؤتمر الكويت وحشد الدعم الدولي للعراق للحصول على الدعم المطلوب”.وكشف عن “استعداد اكثر من 100 شركة امريكية كبيرة للدخول والاستثمار في العراق” ، فيما لفت الى ان “هناك اكثر من 400 شركة عالمية ستشارك في مؤتمر الكويت لاعمار العراق”.وأوضح ان “بلاده مستمرة في دعمها لجهود الحكومة العراقية لتوفير الاستقرار للنازحين العائدين إلى مناطقهم لاسيما في مدينة الموصل فهناك حوالي 400 الف نازح مازالوا يقطنون في المخيمات”.وأضاف ” هؤلاء بحاجة إلى تأهيل مساكنهم وتوفير المتطلبات الاساسية للحياة “.واكد سيليمان ان “الولايات المتحدة تدعم جهود الحكومة العراقية في اقامة الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ودعم مفوضية الانتخابات في اداء مهامها لانجاح هذه الانتخابات”.من جانب اخر اكد الطرفان على تنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين في مجال توريد القمح والرز الامريكي للعراق ، اذ ستصل اول شحنة من مادة القمح قريبا فيما سيتم الاعلان عن مناقصات جديدة خلال الايام القريبة المقبلة .