شاب عراقي يعيش بين الثعابين

شاب عراقي يعيش بين الثعابين
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- كيف أحد الشباب في مدينة السليمانية مع الثعابين واستهوى ممارسة تربيتها في منزله، إذ يحتضن كيوان كامران ذو الـ 27 عاما ثعابين من أصول ألمانية وبلجيكية وأفريقية في بيته، ويشير كامران إلى أنه خصص لها في إحدى زوايا المنزل مكانا للاعتناء بها، ومضيفاً أنه يطمح لتأسيس حديقة خاصة للثعابين لكونه يراها حيوانات جميلة ومميزة.

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