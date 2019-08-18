شاكر:الزوراء تعرض إلى ظلم في نظام بطولة كأس محمد السادس

شاكر:الزوراء تعرض إلى ظلم في نظام بطولة كأس محمد السادس
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن مدرب نادي الزوراء، حكيم شاكر، ان ظلم كبير تعرض له الزوراء في نظام البطولة العربية (كأس محمد السادس)، فيما وجه عتباً الى الاتحاد العربي لكرة القدم.وقال شاكر في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة هرسيد الصومالي ، عقد في المغرب، إن “يوم امس الاول كان اول تجمع حقيقي للفريق وكما يعلم الجميع الموسم الكروي انتهى قبل 20 يوماً فقط والوقت لم يسعفنا للتهيئ بشكل جيد ولكن مع ذلك حضرنا كممثل للكرة العراقية ونسعى لتحقيق نتائج مميزة ونخطف بطاقة العبور للدور القادم”.واضاف أن “الزوراء بطل الدوري في الموسم قبل الماضي وبطل الكاس في الموسم المنتهي مؤخراً ولنا عتب على الاتحاد العربي الذي اشركنا في الدور التمهيدي وهذا فيه ظلم كبير لفريقنا”.واوضح ان “رحلة الفريق من بغداد الى الدار البيضاء استمرت لست وعشرين ساعه بين بغداد ودبي والدار البيضاء وهذا الجانب يتحمله الاتحاد العربي”.ويلعب الزوراء في الملحق المؤهل لدور الـ32 من البطولة، حيث اوقعته القرعة الى جانب اندية هرسيد الصومالي، واتحاد طنجة المغربي، والرفاع البحريني في المجموعة الأولى من الملحق المؤهل للدور الـ32 من البطولة.

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