شاكر مدربا لفريق أربيل لكرة القدم

شاكر مدربا لفريق أربيل لكرة القدم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- سمت الهيئة الادارية لنادي اربيل ،الاحد، ناظم شاكر مدربا لفريقها الكروي. وجاءت تسمية شاكر عقب موافقة الادارة على الاستقالة التي تقدم بها المدرب عماد عودة من تدريب هولير بعد خسارة الفريق باخر مباراتين ضمن منافسات الدوري الممتاز امام فريقي السماوة والحدود. يذكر ان المدرب ناظم شاكر سبق له تدريب العديد من الفرق الجماهيرية كالقوة الجوية والشرطة فضلا عن تدريب فرق اربيل ودهوك والمصافي . 

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