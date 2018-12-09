شاكر مدربا لفريق أربيل لكرة القدم

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تحالف النصر يطالب العامري بتقديم أدلته بالدعم الأمريكي والسعودي للعبادي
حزب بارزاني:مسك السلطة في الإقليم من قبل العائلة البارزانية يخدم السنّة والشيعة العرب!
السفارة الأمريكية في بغداد:نعمل على جعل العراق قائداً اقتصادياً إقليميا
عبد المهدي يوجه وزرائه بتنفيذ البرنامج الحكومي
فر في بغداد لحسم حقيبة الداخلية للفياض
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السفارة الأمريكية في بغداد:نعمل على جعل العراق قائداً اقتصادياً إقليميا
الاتحاد الأوروبي يساهم في إعمار العراق بـ72 مليون يورو
وزير الاتصالات يؤكد على تطوير العمل الالكتروني في كافة المجالات
غداً.. التوقيع على ثلاث اتفاقيات بين العراق والاتحاد الاوربي
اليوم..استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي
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