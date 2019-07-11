شباب الميناء في نصف نهائي بطولة باريس الدولية

شباب الميناء في نصف نهائي بطولة باريس الدولية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بلغ فريق شباب الميناء لكرة القدم، الدور نصف النهائي لبطولة باريس الدولية الودية لكرة القدم.واستطاع الميناء الفوز في ثلاث مباريات سابقة على فرق فرنسية محلية بواقع (3-2 و4-1 و2-1)، لبقترب من تحقيق انجاز جديد في البطولة التي يشار فيها في كل عام.وتعد هذه المشاركة، هي الرابعة للسفانة على التوالي بفئة تحت 19 عاماً، إذ سبق له ان احرز اللقب مرة والوصيف مرة وخرج العام الماضي من دور ربع النهائي. 

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