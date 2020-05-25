شبر:الدولة العميقة أقوى اليوم مما كانت عليه في عهد عبد المهدي

شبر:الدولة العميقة أقوى اليوم مما كانت عليه في عهد عبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد السياسي العراقي ليث شبر، أن قيادات الدولة العميقة، استعادت دورها بقوة في العراق.وقال شبر في تغريدة على “تويتر”، إن “الدولة العميقة مازالت تسيطر على القرار ومعلوماتي المؤكدة أنها اليوم أقوى مما كانت في عهد عبد المهدي الذي أعطى سلطة القرار وقتها الى الأحزاب المسلحة”.واضاف “مرد ذلك انكفاء هذه الجماعات بسبب الضغوطات الدولية مما أعطى لقيادات الدولة العميقة استعادة دورهم من جديد”.

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