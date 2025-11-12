شبكات المراقبة الانتخابية:41% هي نسبة المشاركة في الانتخابات

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، تسجيل مجموعة من الملاحظات الخاصة بالعملية الانتخابية في عموم المحافظات، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة التي رصدها التحالف تطابق المعلن من قبل مفوضية الانتخابات لكنها تخالفها من حيث احتسابها نسبة إلى العدد الكلي للناخبين.

وقال التحالف في تقريره له صدر اليوم ، إن “نسبة المشاركة التي رصدت من قبل التحالف بلغت 41% حسب عدد الناخبين الكلي و56% حسب عدد الناخبين حاملي بطاقة البايومترية”.

وأضاف، ان “التحالف نشر 5089 مراقباً في عموم العراق، وتم تسلم أكثر من 18 ألف تقرير”، مشيراً إلى تسجيل “501 حالة دعاية انتخابية محظورة، و415 حالة عدم وجود توضيح من قبل الموظفين، و 382 حالة إدخال الهواتف الى مراكز الاقتراع، و 359 حالة منع المراقبين”.

كما سجل التحالف “41 حالة عنف انتخابي، و49 حالة توقف للعملية الانتخابية، و48 عدم تطابق العد والفرز”.