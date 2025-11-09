شبكات مراقبة:(3747) خرقا انتخابيا في يوم التصويت الخاص

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو تحالف شبكات مراقبة الانتخابات، هوشيار مالو، اليوم الأحد، عن تسجيل 3747 خرقا انتخابيا في العراق، حتى منتصف التصويت الخاص الذي بدأ صباح اليوم.

وقال مالوفي حديث صحفي، إن “هذه المخالفات تنوّعت بين مخالفات وانتهاكات وتفاوتت في تطبيق إجراءات المفوضية، أبرزها يتعلق بانتهاك سرية الاقتراع، حيث رُصدت حالات تصوير بطاقات التصويت بالموبايل أو تصوير جماعي داخل المراكز، وهو ما يمثل خرقاً واضحاً لمبدأ سرية الاقتراع الذي يضمنه الدستور”.

وأضاف أن “التحالف كان يتوقع من الأجهزة الأمنية، باعتبارها أجهزة إنفاذ القانون، أن تكون أكثر التزاماً بالقانون وانضباطاً داخل المراكز الانتخابية”.

وأشار مالو إلى أن “أنواع الخروقات الأخرى شملت استمرار الدعاية الانتخابية قرب بعض المراكز، ومحاولات منع الناخبين من الوصول إلى محطات الاقتراع، إضافة إلى وجود أشخاص غير مصرح لهم داخل المحطات (18 حالة)، واستبعاد مراقبين أو وكلاء كيانات سياسية (60 حالة)، وحالات اقتراع جماعي (48 حالة)، فضلاً عن تعليق رسمي لعمليات الاقتراع في أكثر من 41 محطة وإعاقات متعمدة في 29 حالة”.

ولفت إلى أن التحالف “رصد 29 شكوى رسمية، إلى جانب ثلاث حالات تخريب أو محاولة سرقة لأجهزة الاقتراع في محافظات الأنبار والبصرة والسليمانية”.

واختتم مالو بالقول إن “هذه الأرقام تمثل تقرير منتصف العملية الانتخابية لغاية الساعة 2 ظهرا، على أن يصدر لاحقاً تقرير شامل بعد إغلاق صناديق الاقتراع”.