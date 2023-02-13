شبكة أخبار العراق تثمن الدور الإنساني للسامرائي والعيساوي في السفارة العراقية في عمان للاستجابة الفورية لإطلاق سراح شاب عراقي فاقد مستمسكاته الثبوتية

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عمان/ شبكة أخبار العراق- تشكر أسرة وكالة شبكة أخبار العراق، اليوم الاثنين، القائم بالأعمال العراقي في الأردن منيف السامرائي والقنصل وليد العيساوي باستجابتهما الفورية لرجاء رئيس تحرير شبكتنا ضياء الكواز في متابعة قضية الشاب العراقي (…) المعتقل في شرطة وسط عمان بسبب عدم امتلاكه مستمسكات ثبوتية لفقدانها بوقت سابق ،وقد قام القائم بالأعمال والقنصل بمتابعة الموضوع بشكل فوري وسيصدر له جواز سفر مؤقت لحل الموضوع لغاية إطلاق سراحه،هذه الاستجابة الفورية تدل على المهنية العالية والفعل الإنساني والوطني متمنين لهما دوام الموفقية لخدمة أبناء الجالية العراقية ورفع أسم البلد عاليا.