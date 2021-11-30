شبكة أخبار العراق تنشر النتائج النهائية للانتخابات

شبكة أخبار العراق تنشر النتائج النهائية للانتخابات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدناه نسخة من النتائج الانتخابية النهائية المسربة من قبل مفوضية الانتخابات ليوم الثلاثاء 30/11/2021. 

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