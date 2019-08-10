شبكة أخبار العراق تهنئ الشعب العراقي والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك

شبكة أخبار العراق تهنئ الشعب العراقي والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- في هذا الوقت الذي يقف فيه على جبل عرفات الملايين من المسلمين على اختلاف أصولهم وألوانهم، موحّدين ومتآخين، تتقدم اسرة “شبكة اخبار العراق”بأحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المقدسة الى الشعب العراقي والامة العربية والاسلامية وللانسانية كافة السلام والخير، ولشعبنا الرفعة والعز ووحدة الكلمة سائلين الله جلّت قدرته أن يجعل هذا العيد فاتحة خير ويمنٍ وبركة على بلادنا، ونصر مؤزر وقريب لشعبنا على الارهابيين، واجتياز لكل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهه حالياً، ونتوجه، بشكل خاص أيضاً، الى ملايين النازحين والمهجرين الى تأمين حياة كريمة وآمنة لهم والتعجيل بعودتهم  الى مناطقهم المحررة .

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