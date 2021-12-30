شخصيات كردية:أمريكا أساس دمار العراق بعد تسليمه لإيران الإرهاب

شخصيات كردية:أمريكا أساس دمار العراق بعد تسليمه لإيران الإرهاب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت شخصيات كردية ، الخميس، رفضها للوجود الامريكي في العراق، مشيرا الى وقوف الولايات المتحدة وراء ثلاث “لعنات” ضربت العراق.وقال اكرم زنكنة وهو سياسي مستقل في حديث صحفي،ان”اهم اهداف امريكا في العراق هي تدميره وتمزيق وحدة مكوناتها من خلال اثارة الفتن واضعاف قدراته في كل الملفات دون استثناء”.واضاف زنكنة، ان “الكرد لايثقون بامريكا وهي وراء 3 لعنات ضربت العراق هي تسليمه لإيران والتنظيمات الارهابية التي جاءت بها مخابرات البيت الابيض بالاضافة الى دعمها لتأسيس نظام سياسي يعتمد المحاصصة لابقاء البلاد ضعيفة ناهيك عن الفساد الذي صنعت اولى خطواته”.من جانبه اشار جليل الونداوي وهو شخصية عشائرية الى ان” الكرد يعتبرون امريكا جزء مهم من مشاكل العراق لافتا الى ان مجزرة القائم المؤلمة ماهي الا نقطة في بحر مسلسل الاجرام الامريكي في البلاد”.واوضح الونداوي، أن “امريكا تبقى مصدر الازمات في العراق واخراج قواتها هي بداية نهاية الاستقرار الحقيقي في البلاد”. 

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