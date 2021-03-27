شرطة واسط:تفكيك شبكة دعارة عائدة لقيادي في ميليشيا العصائب

شرطة واسط:تفكيك شبكة دعارة عائدة لقيادي في ميليشيا العصائب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت مديرية شرطة محافظة واسط جنوبي العراق يوم السبت بتفكيك شبكة تمارس الدعارة بإلقاء القبض على العقل المدبر والسمسار الرئيسي الذي يغوي الفتيات والنساء لكي ينضمن إلى الشبكة وهو قيادي في ميليشيا العصائب رفضت الشرطة كشف اسمه .ووفقا لبيان صادر عن شرطة واسط ، فإن قسم مكافحة الإجرام القى القبض على “شخص يعمل بالاتجار بالنساء حيث يقوم بجلب الفتيات واغوائهن  وزجهن في إعمال الدعارة مع مجموعة من النساء والأشخاص بزعامة قيادي في ميليشيا العصائب”.وأشار البيان إلى أنه “تم تدوين أقواله بالاعتراف وصدقت أقواله قضائياً وسيتم إحالته إلى المحاكم المختصة وفقاً  لقرار (234) لسنه 2001 لينال جزاءه العادل”.

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