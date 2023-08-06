شركات مصرية تنفذ مشاريع خدمية في العراق بمبلغ (400) مليون دولار

شركات مصرية تنفذ مشاريع خدمية في العراق بمبلغ (400) مليون دولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يطرح العراق مجموعة جديدة من مشروعات الجسور ضمن خطة التنمية والإعمار خلال العام الجارى، والتى تتنافس عليها شركات أجنبية متعددة، وتطلب العراق مشاركة مكاتب الاستشارات الهندسية المصرية فى آليات التنفيذ، وفقا لمصدر مسئول.وطبقا لوسائل إعلام مصرية فأن” اتحاد المقاولين بالعراق يجرى حاليا ترتيب الإجراءات الخاصة بتسجيل أحد أكبر مكاتب الاستشارات الهندسية المصرية للمشاركة فى مشروعات الجسور الجديدة خلال العام الجارى، كما يجرى طرح مشروعات أخرى فى مجال البنية التحتية والإسكان بينها مشروعات متوقفة منذ سنوات أمام الشركات المتخصصة.وبحسب تصريحات سابقة لـ رئيس اتحاد المقاولين العرب ورئيس اتحاد مقاولى العراق، علي السنافي، أشار إلى وجود إتفاقيات هامة مع الحكومة العراقية بشأن حصول عددا من شركات المقاولات المصرية على تنفيذ 5 مشروعات ضخمة للبنية التحتية بالعراق ضمن خطة إعادة الإعمار والتنمية بالدولة، وبتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 400 مليون دولار”.وأوضح، أن” الاتفاقات القائمة على تنفيذ المشروعات الجديدة تقودها وزارة الإسكان المصرية ووزارة التعمير والاسكان العراقية وذلك ضمن مبادرة النفط مقابل الإعمار والتى تتضمن حزمة ضخمة من مشروعات البنية التحتية والاسكان .وتستهدف عددا من شركات المقاولات المصرية إتمام التعاقدات الخاصة بالمشاركة فى تنفيذ 12 مشروع سكنى بدولة العراق خلال الفترة المقبلة، عقب إنتهاء تفعيل الإجراءات الخاصة بمبادرة النفط مقابل الإعمار والتى تتفق عليها الجهات الحكومية بين البلدين، إذ تمثل وزارة الاسكان ونظيرتها العراقية الجهات المنوط بها إتمام إجراءات تفعيل مبادرة “النفط مقابل الإعمار” وتيسيير الفرص لإنهاء التعاقدات المستهدفة أمام الشركات المصرية ، وتحديد آليات العمل وبرامج التنفيذ وآليات تسديد مستحقات الشركات بالعملة الأجنبية .جدير بالذكر أن خطة إعادة إعمار العراق تضم حزمة ضخمة من المشروعات المتنوعة فى المجالات كافة وتستغرق مدى زمنى يُقدر بنحو 5 سنوات متتالية، ومن المتوقع أن تشهد العراق مشروعات تنموية مستمرة خلال السنوات المقبلة لتلبية احتياجات الزيادة السكانية ومخططات التعمير المتكاملة، كما تحظى المشروعات السكنية ومشروعات التعليم والصحة بأولوية على خريطة الإعمار والتنمية بالعراق.

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