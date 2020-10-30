شركة آسيا سيل تعلن عن مضاعفة سرع وكميات بيانات الانترنت لجميع المشتركين

شبكة اخبار العراق – بغداد -أعلنت شركة آسيا سيل عن مضاعفة سرع وكميات بيانات الانترنت لجميع المشتركين وإطلاق حزم جديدة بدلا عن الحزم السابقة من حيث سعات البيانات وسرعتها وجودتها, جاء ذلك في بيان صحفي أطلقته الشركة يوم أمس , ذكرت فيه إنه ((بالتعاون مع هيئة الإعلام والإتصالات في توفير المناخ التنظيمي و الفني المناسب و جهود وزارة الاتصالات الجادة لتطوير البنى التحتية قبل إطلاق خدمات الجيل الرابع خلال الأشهر القليلة القادمة)), قامت الشركة بهذه الخطوة خدمة لمشتركيها ووعدت بأن يكون القادم أفضل, كما أعلنت الشركة عن استعدادها التام للتعاون مع كافة الجهات الحكومية لتقديم الخدمة الأفضل لمشتركيها.