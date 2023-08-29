شركة أهلية تعلن استثمار الغاز المصاحب للنفط في البصرة

شركة أهلية تعلن استثمار الغاز المصاحب للنفط في البصرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023) إطلاق مشروعاً جديداً لاستثمار الغاز المصاحب للنفط في حقل (بن عمر) بمحافظة البصرة جنوب العراق.وذكرت شركة الحلفاية وهي إحدى شركات مجموعة ربان السفينة، في بيان ، أن “من أجل الاستفادة من موارد العراق الغازية غير المستثمرة ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من موارد الطاقة وتحديداً الغاز أنها اطلق اليوم مشروعاً واعداً لاستثمار الغاز المصاحب للنفط في حقل (بن عمر) أحد أهم الحقول النفطية في محافظة البصرة جنوب العراق”.وأكد منير بو عزيز المستشار الرئيس للمشروع في تصريحات صحفية أنه “من المقرر ان تبلغ قدرة الحقل الإنتاجية 400 إلى 500 الف برميل من النفط الخفيف يومياً”، مشيراً الى أنه “يشمل المشروع معالجة الغاز المتكامل في الحقل وانتاج 150 مليون قدم مكعب من الغاز الخام يومياً في المرحلة الاولى على ان تصل الى 300 مليون قدم مكعب يومياً في نهاية المشروع.” أضاف أنه “سيتم تخصيص 120 مليون قدم مكعب النتاج الطاقة الكهربائية، حيث أن العراق ينتج حالياً ما يقرب من 1300 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، ويستورد حوالي 750 إلى 1000مليون قدم مكعب قياسي من دول الجوار، لذا فان انتاجية هذه المشروع عند اكتماله”، لافتاً الى أن “المشروع سيتيح الاستغناء عن جزء مهم من الغاز المستورد، و يحقق الوفرة المالية المهمة، فضلاً عن سد متطلبات تشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية”.وتابع أن “هذه الأسباب هي من دفعت الحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وربما لأول مرة في تاريخ النفط والغاز العراقي للبحث عن شركات محلية تعمل في مشاريع استثمار الغاز العراقي المصاحب وإيقاف عملية الحرق اليومية التي تهدر فيه هذه الثورات”.وأوضح أن “العقد المبرم بين الحكومة العراقية والشركة الوطنية تضمن حصاد ومعالجة الغاز واستخراج سوائل الغاز الطبيعي وبناء الأنابيب والأرصفة لتصدير غاز البترول المسال والمكثّف على أن تبلغ الطاقة الإنتاجية النهائية للحقل 300 مليون قدم مكعب يومياً، وسيستخدم نصف الغاز المنتج من الحقل لتوليد الطاقة الكهربائية، ويحقق للعراق منافع متعددة باعتماده على شركاته المحلية.”

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