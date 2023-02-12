شركة الحفر العراقية تعلن عن إنجاز حفر بئر نفطي جديد في البصرة

شركة الحفر العراقية تعلن عن إنجاز حفر بئر نفطي جديد في البصرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت شركة الحفر العراقية، اليوم الأحد، إنجاز حفر بئر نفطي جديد في حقل الزبير.وذكر إعلام الشركة في بيان، أن “الملاكات الفنية والهندسية انجزت حفر البئر النفطي الاتجاهي زبير/ 579 بعمق 2472 متراً ضمن العقد المبرم مع شركة ENI الايطالية لحفر 37 بئراً نفطياً في حقل الزبير النفطي بالبصرة بالتعاون مع شركة شلمبرجير لتقديم الخدمات النفطية وهو البئر الرابع عشر الذي تنجزه الشركة ضمن هذا المشروع”.وأضاف، أن “عملية الحفر تمت باستخدام جهاز الحفر IDC 38 ذي القدرة الحصانية 1500 حصان”، مبيناً أنه “سيتم نقل الجهاز إلى موقع آخر في نفس الحقل للمباشرة في حفر البئر النفطي زبير/ 566”.وتابع، أن “الشركة تمتلك 43 جهاز حفر واستصلاح من ضمنها 30 جهازاً حديثاً تتراوح قدرتها من ( 500 – 3000 ) حصان يتوزع عملها في الحقول النفطية العراقية من الشمال الى الجنوب”. 

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