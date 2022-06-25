شركة “بيكر هيوز” الأمريكية النفطية تغادر الإقليم تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية

شركة “بيكر هيوز” الأمريكية النفطية تغادر الإقليم تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت شركة “بيكر هيوز” الأمريكية الانسحاب من اقليم كردستان، تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم.وأبلغت الشركة الامريكية اللجنة العليا للنفط في الإقليم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية رقم ٥٩ لعام ٢٠١٢ والانسحاب، لتكون بذلك أول شركة نفطية تمتثل لقرارات الحكومة العراقية وتغادر اقليم كردستان.وكانت وزارة النفط العراقية قد بدأت سلسلة خطوات لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية الخاص بملف إدارة نفط إقليم كردستان وجعله من صلاحيات الحكومة العراقية حصراً بعد فشل أربيل وبغداد في التوصل إلى صيغة اتفاق ينهي الأزمة المستمرة بينهما منذ أكثر من عقد، مطالبة من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة تسويق النفط العراقية “سومو” بدلاً من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم.وتعد “بيكر هيوز” شركة خدمات صناعية عالمية وواحدة من أكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم. تقوم بتزويد قطاع صناعة النفط والغاز بمنتجات وخدمات لحفر الآبار والإنتاج واستشارات المكامن النفطية.وتعمل الشركة في اكثر  من ١٢٠ دولة، ولها ٦٠ الف موظف، وتقدر رأسمالها بـ ٣٨ مليار دولار، تستثمر الشركة حاليا في الغاز المصاحب لاستخراج النفط.

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