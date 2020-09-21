شركة جنرال إلكتريك:ادخال وحدتين في محطة الزبير الكهربائية

شركة جنرال إلكتريك:ادخال وحدتين في محطة الزبير الكهربائية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن المدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة بشركة جنرال إلكتريك في الشرق ‏الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ، جوزيف انيس، الإثنين، (21 أيلول، 2020)، ادخال وحدتين في محطة الزبير الكهربائية بمحافظة البصرة، الى الخدمة.وقال انيس في بيان ، إن “شركة الكترك تعلن ربط اثنين من التوربينات الغازية من طراز ‏GT13E2‎‏ في محطة الزبير لتوليد الطاقة الكهربائية مع ‏الشبكة الوطنية، في إطار التزامها الجاد والمستمر بتزويد الطاقة الكهربائية الضرورية لتفعيل النمو الاقتصادي في البلاد والارتقاء ‏بالمعايير المعيشية لشعبها”.واضاف البيان، أنه “يعد أمراً في غاية الأهمية للتخلص ‏من انقطاعات التيار الكهربائي التي تواجه شعب العراقً، لذلك فأن التوربينان سيتمكنان معاً من توليد ما يصل إلى 300 ميجاواط من ‏الطاقة الكهربائية، ومن المتوقع استكمال أعمال البناء والتشييد في المحطة في عام 2021، وستكون مجهزة بأربع توربينات غازية من ‏طراز ‏GT13E2‎، والمرجح أن تولد مجتمعة ما يصل إلى 700 ميجاواط عند اكتمالها”.وتابع أن “جنرال إلكتريك تفخر باستمرارها بتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في العراق، ومنذ شهر ديسمبر من عام 2019، اذ ‏تمكنت من إضافة ما يصل إلى 1675 ميجاواط لتعزيز استطاعة الطاقة الكهربائية في البلاد، وقدمنا خدمات التحديث والإصلاح ‏والصيانة إلى العديد من المرافق والمحطات لضمان توليد محطات الطاقة الحالية لما يصل إلى 4325 ميجاواط من الطاقة الكهربائية ‏الموثوقة”، مشيرا إلى أن “فرق عملنا تواصل مد القطاع بكل سبل الدعم الممكنة في مختلف مناطق العراق، حتى في أصعبها، بما فيها المناطق التي ‏تضررت من الصراعات التي جرت في البلاد على غرار الموصل وديالى، محققة إنجازات يومية، بما يمكننا من الوفاء بالتزامنا ‏المتمثل في دعم نمو وازدهار الجميع في العراق”.‏واشار البيان إلى ان “ملكية محطة الزبير الدائمة لتوليد الطاقة الكهربائية تعود إلى شركة نفط البصرة، وتقع في حقل الزبير النفطي، على بعد نحو 20 ‏كيلومتراً عن البصرة”، مبينا أن “شركة ‏ENI Iraq B.V‏، تتولى مسؤولية تطوير الحقل النفطي”.وبين أن “شركة جنرال إلكتريك، منحت عقداً لتقدم ‏خدمات الهندسة والمشتريات والتركيب والتكليف لمحطة الطاقة الكهربائية، واستمرت الشركة بالعمل على هذا المشروع على ‏الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة “كوفيد-19″، حيث حرصت على تطبيق تدابير وإجراءات صارمة لاحتواء تفشي ‏المرض في موقع العمل، بما في ذلك التحقق من درجات حرارة الموظفين، وتوزيع معدات الوقاية الشخصية من كمامات وقفازات مع ‏فرض ارتدائها بشكل إلزامي، ونظمت جلسات توعوية لجميع كوادر العمل لتعريفهم بالمرض وسبل الوقاية منه، ومن خلال الالتزام ‏ضمن بيئة عمل منظمة، وتطبيق أرقى بروتوكولات الصحة والسلامة، تمكن المشروع حتى اليوم من إنجاز أكثر من 6 ملايين ‏ساعة عمل دون أي إصابات مهدرة للوقت”.واختتم البيان :”على الرغم من التقدم الذي أحرزناه حتى اليوم، ندرك حاجتنا لبذل المزيد من الجهد لتلبية الاحتياجات المتنامية ‏على الطاقة الكهربائية في العراق، لذلك نجد فرق عملنا على أهبة الاستعداد لمواصلة التعاون مع الأطراف المعنية من القطاعين العام ‏والخاص لتطوير قطاع الطاقة وتمكينه من تلبية احتياجات أجيال اليوم والمستقبل في العراق، مع استمرارنا بتبني أرقى معايير ‏الجودة والسلامة”.‏

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