آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
القانونية النيابية ترفض تمرير قانون العفو العام
نائب: مجلس النواب العراقي لخدمة الأحزاب والفاسدين
الفشل المركب..السوداني:(70) مليار دولار سنويا حجم الإستيراد العراقي من البضائع معظمها من إيران الحبيبة
نائب:قرار غلق مكتب “يونامي” في العراق قرار حكومي إطاري
السوداني:حكومتنا الإطارية تحترم حقوق الإنسان!
-
- عربية ودولية
الأمم المتحدة:السلام محكوم بالإعدام في حال تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
روسيا ترفض التحذير الأمريكي بشأن القدرات النووية الروسية في الفضاء
الأمم المتحدة:اجتياح إسرائيل لرفح “مذبحة بشرية”
كندا تحذر إسرائيل من الهجوم على رفح والأمم المتحدة تعلن عدم مشاركتها في تهجير الفلسطينيين
بايدن يدعو نتانياهو بعمل خطة هجومية على رفح قابلة للتنفيذ
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
الفشل المركب..السوداني:(70) مليار دولار سنويا حجم الإستيراد العراقي من البضائع معظمها من إيران الحبيبة
أليوم..ارتفاع في اسعار صرف الدولار
شركة شل الهولندية:انسحابنا من مشروع النبراس بسبب تهديدات ميليشيا الحشد التي تعمل ضد العراق
السوداني:ابواب العراق مفتوحة أمام الاستثمار البريطاني
العراق ولبنان يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
الأعرجي لمحسني:الأمن الإيراني في حدقات عيون حكومتنا الإطارية
الطباطبائي:العراق لم يعد بحاجة إلى القوات الأمريكية بوجود الحرس الثوري والحشد
مكتب السوداني يحاول “لملمة فضيحة مترو بغداد وقطار النجف “بشرح يؤكد على فساد الحكومة
مصدر بدري:(هادي العامري) أبن خميني وحارب العراق لمدة (8)سنوات لايخاف من الدرون الأمريكي
تحالف الفتح:سيطرة الإطار على العراق لتحقيق الدولة الإسلامية الكبرى وعاصمتها طهران الحبيبة
-
- اذاعة INN