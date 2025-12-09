شركة شيفرون الأمريكية تتعهد بتطوير قطاع النفط

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ،الثلاثاء، أن “السوداني استقبل وفد شركة شيفرون برئاسة نائب رئيس الشركة جو كتش، بحضور وزير النفط وعدد من المستشارين والمسؤولين في القطاع النفطي”.وأضاف البيان أن “اللقاء شهد استكمال المباحثات حول استثمار حقل الناصرية وإمكانية التعاون في حقل القرنة/2، حيث شدد السوداني على ضرورة تحقيق النتائج المطلوبة، مؤكداً أن رؤية العراق في مجال الطاقة تشجع على التعاون مع الشركات العالمية ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات العراقية”.وأشار رئيس الوزراء إلى أن “الحكومة تولي اهتماماً بالجوانب البيئية والمنافع الاجتماعية والتطوير الحضري للمناطق النفطية، مع التوسع في الطاقة التكريرية وتأسيس الصناعة البتروكيمياوية في محافظة ذي قار وبقية المحافظات المنتجة للنفط”.من جانبه، أكد وفد شركة شيفرون “العمل على تطوير الاتفاقيات الثنائية وتأييد رؤية الحكومة العراقية لجعل العراق مركزاً للطاقة في الشرق الأوسط، مع التخطيط لشراكات طويلة الأمد تضمن تطوير الحقول النفطية بشكل فعلي”.

